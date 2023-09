Thème du Gamou 2023: "C’est vers la guidance du Prophète PSL que nous allons orienter les générations"

La 122 ème édition du Gamou de Tivaouane se tiendra ce mercredi 27 septembre 2023. Un évènement qui aura pour thème : "C'est vers la guidance du Prophète que nous allons orienter les générations". L'annonce a été faite ce samedi 16 septembre à l'occasion d'un point de presse tenu à Tivaouane.





Revisiter les enseignements du prophète de l'Islam. C'est ce que compte faire Tivaouane lors de la commémoration du Gamou de Tivaouane d'où le thème de cette année. D'après le coordinateur de la cellule Zawiya Tidiane, Serigne Abdou Hamid Sy, l'idée est « d'exorciser le mal-devenir des générations tardives perdues dans les limbes du désespoir, parce que mal guidées mal instruites, moralement et spirituellement mal armées pour faire face aux vicissitudes de notre époque trouble et troublée, vivant d’expédients destructeurs qu’ils soient virtuels comme TikTok ou Facebook, matériels comme ’’barça ou barzakh’’ ou idéologiques ».





« Comment sauver cette génération sinon que de l’attirer vers les enseignements du Prophète-guide, les ramener à la source, les enraciner aux valeurs et vertus fondatrices de la vraie humanité telles qu’il l’a incarnées et continuera de l’incarner tant que grondera le tonnerre, que la colombe continuera de roucouler et que de la plume l’encre coulera ( mâ ar’ada ra’du wal warqâ’u tanhibu min hadîlihâ wa jarâ dam’un minal qalami). Ce Prophète-guide dont ses plus grands admirateurs ne sont ni de son époque, ni de son aire géographique, ni même de sa foi », poursuit le fils de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin.





A l’en croire, le prophète de l'Islam peut bel et bien servir de référence aux générations actuelles et futures. Pour s’en rendre compte, explique Serigne Abdoul Hamid : « écoutons Goethe qui dans une boutade parle du Prophète Muhammad à un de ses amis : Tu vois Eckermann, Son enseignement réussit toujours . En dépit de tous nos systèmes, nous ne pouvons pas aller au-delà, aucun homme ne peut aller au-delà ».





Ailleurs, le sage de l’Inde, Mahatma Gandhi, d’après Abdoul Hamid, parle du prophète de l’islam en ces termes : « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd’hui détient indiscutablement les cœurs de millions d’êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n’était pas l’épée qui créait une place pour l’Islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C’était cette grande humilité, cet altruisme du Prophète, l’égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l’épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes ».





C'est donc autour de « la reproduction du modèle prophétique que va s’articuler toute la programmation scientifique et culturelle du Mawlid, suivant ainsi les enseignements de Cheikh El Hadj Malick Sy qui n’a rien laissé du Prophète-guide ». A ce titre, un symposium se tiendra autour du séminaire mythique de Ndiardé où El Hadj Malick Sy a formé « des formateurs qui vont essaimer sur tout le territoire national et au-delà puisque certains se sont ensuite installés dans la région ouest africaine ».