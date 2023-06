Tivaouane: Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Sy invite à un retour aux valeurs de solidarité, d’humilité et de discrétion

Le marabout Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Sy qui a dirigé, jeudi, la prière de l’Aïd-el-adha à Khalkhouss, dans la cité religieuse de Tivaouane, a invité les fidèles à un retour aux valeurs de solidarité, d’humilité et de discrétion prônées par les illustres devanciers.





»Ceux qui n’ont pas la chance de vivre avec leurs grands-pères ont, au moins, vécu avec leur père. Cette perte de repère inqualifiable est la résultante d’un manque de boussole », a dit l’imam Babacar Sy Abdoul Aziz.





Pour l’imam, il est temps de faire revivre aux populations les valeurs de solidarité et d’humilité. »Tuer son mouton et s’enorgueillir de la fraîcheur et de la rondeur de l’animal, ne garantit pas la caution de Dieu. Il faut faire vivre sa foi comme l’indiquent les préceptes de l’islam », a-t-il dit dans son sermon de la prière de tabaski.





Auparavant Serigne Papa Mactar Kébé avait, au nom du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, remercié tous les musulmans du Sénégal qui ont contribué à la construction de la grande mosquée de Tivaouane, actuellement en finition.





Il a transmis les prières que le khalife des Tidianes a formulées à l’endroit des »dahiras », fédérations et ainsi que de tous les musulmans pour leurs actes de solidarité.





»Seul Allah peut tout faire sans l’aide de personne », a-t-il poursuivi, citant en exemple des actions de solidarité comme celles de l’imam ratib de la grande mosquée de Dakar Elhadji Alioune Moussa Samb.