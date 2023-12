Touba: Les raisons de la visite du ministre Cheikh Oumar Hann chez Serigne Mountakha

Dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale des Daara prévue le 16 décembre prochain et la remise du Grand Prix international du chef de l'Etat pour le récital du Coran, le ministre de l'Education nationale a été reçu aujourd'hui par Serigne Mountakha Mbacké.





Cheikh Oumar Hann a profité de sa visite à Touba pour recueillir les orientations et les prières du Khalife général des mourides.





" Nous sommes venus à Touba pour apporter le message du chef de l'Etat , recueillir les orientations et les prières du Khalife. Nous avons été très bien reçus par Serigne Mountakha Mbacké qui a montré toute sa détermination pour nous accompagner", déclare Cheikh Oumar Hann après son audience avec le patriarche de Darou Miname.





Face à la presse, le ministre de l'Education nationale a précisé que le Président Macky Sall a posé des actes importants à l'endroit des acteurs des écoles coraniques.









" On a concrétisé cette année le recrutement de 500 Serigne daara dans la Fonction publique. Le Président Macky Sall a mis à la disposition des Daaras six milliards de francs cfa. Il a institué un concours national de récital de Coran. Nous avons terminé la sélection nationale et nous attendons les concurrents internationaux", liste-t-il.