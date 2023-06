Un pèlerin et les différentes étapes du Hajj: Maître Amadou Kane à cœur ouvert

La Mecque comme si vous y étiez ! Effectuer le pèlerinage à La Mecque, c’est aussi visiter des lieux et monuments chargés d’histoire. Pour Maître Amadou Kane, avocat sénégalais parti en Hajj, c’est aussi l’occasion de se recueillir sur les lieux les plus saints de l’Islam. Le Mausolée du Prophète, la Mosquée Quba qui est la première au monde, Masjid Al Haram avec en son cœur la sainte Kaaba sont quelques-uns des sites visités avant l’entame du Hajj qui le mènera aussi à Mina, Mouzdalifah et Arafat. Pas à pas avec notre pèlerin.





Maître Amadou Kane nourrit l’intention de faire le pèlerinage depuis un certain temps. C’est cette année que ce vœu va finalement se réaliser. Ou comme il le dit, «le Hajj est une convocation divine que j’ai la chance d’honorer cette année».





Première grande étape de ce périple : Médine, la ville qui, en 622, a ouvert ses portes au Prophète et à la petite communauté musulmane persécutée.





C’est dans cette ville que les musulmans vont devenir une communauté forte et libre de pratiquer leur foi. C’est de cette ville que les musulmans vont remporter leur première victoire armée à Badr en 624, jeûner le mois de Ramadan pour la toute première fois en 625 et accomplir le tout premier pèlerinage à la Mecque en 629. 14 siècles se sont écoulés depuis et s’il ne subsiste aucune âme pour témoigner de ce glorieux passé, des lieux et des monuments symboliques attestent de la véracité des récits.





Pour Amadou Kane, «visiter ces lieux est une expérience unique qui procure un profond sentiment de plénitude». Parmi ces lieux sacrés, la Mosquée du Prophète qui abrite le Mausolée de Mouhammad (PSL) et deux de ses fidèles compagnons Aboubakr et Oumar. Il a aussi eu l’occasion de se rendre au cimetière de Médine où reposent des milliers de compagnons du Prophète (PSL) ainsi que toutes ses épouses à l’exception de Khadija décédée à La Mecque.





«Ce qui frappe dans ce lieu, c’est la simplicité absolue des tombes qui sont par ailleurs anonymes. Seules quelques personnes savent qui repose où», témoigne notre pèlerin.





Ensuite, la visite s’est prolongée à la mosquée de Quba, la première au monde construite dès l’arrivée des musulmans à Médine.





C’est de cette mosquée qu’a retenti le tout premier appel à la prière de Bilal. Ensuite, place à la mosquée Qiblataini qui est importante dans la mesure où c’est en ce lieu que l’on a prié pour la première fois en direction de la Mecque après le changement de qibla en 624.





«Tous ces lieux sont des endroits pour formuler des prières et renforcer sa spiritualité», explique M. Kane.





Une prière de Jummah avec plus de 2 millions de fidèles dans la meilleure des Mosquées.Après quelques jours à Médine, il est temps de se rendre à La Mecque pour le Hajj. Oui, Médine est une ville sainte mais elle n’est pas incluse dans le pèlerinage à proprement parler.





Peut-être parce que c’est de là que partaient les premiers pèlerins. Une étape incontournable avant la Mecque est la Mosquée Bir Ali située entre Médine et la Mecque.





«C’est ici que les candidats au pèlerinage formulent leur intention solennelle de réaliser le pèlerinage», explique Me Kane.





Ensuite, ils arrivent à la Mecque et se rendent à Masjid Al Haram, la mosquée la plus sainte de l’islam qui abrite en son cœur le puits de Zam-Zam ainsi que la Kaaba vers laquelle les musulmans se tournent pour prier. En ce vendredi, plus de 2 millions de musulmans sont réunis dans ce lieu sacré pour effectuer la prière de Jummah.





Cette impressionnante marée humaine est composée d’hommes, de femmes et de quelques enfants couverts d’habits sans couture (hommes) et de vêtements simples (femmes).





Le tout d’un blanc immaculé et d’une grande sobriété pour symboliser l’unité et l’égalité devant Allah. Ici, l’âge, l’origine et le statut social s’effacent pour laisser place à la Foi qui unit au delà de toute diversité.





Pour Amadou Kane, cette prière est l’une des plus importantes de sa vie et il ne cache pas sa profonde reconnaissance :«Alhamdoulilah !Alhamdoulilah !».Le déroulement du Hajj précédé de la Oumra.





C’est en ce lieu que la plupart des pèlerins effectuent la Oumra avant le Hajj. Deux rituels distincts doivent être accomplis : «On a fait 7 fois le tour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : C’est le Tawaf.»





Ensuite, ils parcourent à 7 reprises les 420 m qui séparent les rochers de Safâ et Marwah en souvenir de la détresse d’Adjara qui cherchait désespérément de l’eau. Le Hajj commence réellement le 8ème jour du mois de Dhul Hija qui correspond à ce lundi 26 juin.





Le jour précédent, ils quittent la Mecque pour se rendre à Mina où ils vont entamer le hajj en s’adonnant aux actes de dévotion de leur choix. Au deuxième jour, le pèlerin se rend au Mont Arafat. Il va s’y adonner, tout au long de la journée, à la prière, à l’invocation et à la récitation du Coran. C’est ici que le PrUn pèlerin et les différentes étapes du Hajj





La Mecque comme si vous y étiez !

Effectuer le pèlerinage à La Mecque, c’est aussi visiter des lieux et monuments chargés d’histoire. Pour Maitre Amadou Kane, avocat sénégalais parti en Hajj, c’est aussi l’occasion de se recueillir sur les lieux les plus saints de l’Islam. Le Mausolée du Prophète, la Mosquée Quba qui est la première au monde, Masjid Al Haram avec en son cœur la sainte Kaaba sont quelques-uns des sites visités avant l’entame du Hajj qui le mènera aussi à Mina, Mouzdalifah et Arafat. Pas à pas avec notre pèlerin.





Le prophète (PSL) a prononcé son dernier sermon.





Au coucher du soleil, le pèlerin se rend à Mouzdallifah pour prier, se restaurer et se reposer. Ensuite, direction Mina pour procéder au rituel de lapidation de Satan représenté par une stèle érigée à l’endroit même où il avait essayé de corrompre le Prophète Ibrahim. Toujours à Mina, le pèlerin célèbre l’Aïd (Tabaski) par le sacrifice d’un bélier. Il retourne ensuite à La Mecque pour refaire le Tawaf et parcourir encore la distance qui sépare Safâ et Marwah. Enfin, le pèlerin se rend à Mina pour y passer la nuit avant de revenir à La Mecque le lendemain pour clore le pèlerinage avec un autre Tawaf suivi de 7 aller-retours entre Safâ et Marwah. A partir de ce moment, Maitre Amadou Kane va devenir Elhadj Amadou Kane.