[Sexo] 10 secrets pour atteindre plus facilement l’orgasme

Au-delà de la technique, c’est aussi dans la tête que les choses se passent. «Est-ce que j’aime ce qui se passe à ce moment précis?», devrait être la question à se poser selon la psychologue et sexologue américaine

Carol Rinkleib Ellison

, qui a mené une vaste enquête auprès de plus de 2600 femmes âgées entre 18 et 90 ans. «Si la réponse est non», ajoute-t-elle, «demandez-vous: que dois-je changer - ou demander à mon partenaire de changer - pour que cela me plaise? Ou alors: est-ce que je veux arrêter?».