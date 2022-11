96 heures de grève : Les agents du corps soignant et des collectivités territoriales se radicalisent, la population désemparée

La sous-section d'And Gueusseum du district sanitaire de Mbour et l'Intersyndicale des agents des collectivités territoriales de Mbour ont noué un méga coalition pour le respect strict du mot d’ordre de grève de 96 heures décrété par le directoire national, suite à l’évaluation de leur troisième plan d’action.





Ainsi, les intersyndicales exigent l'harmonisation des augmentations de salaire aux municipaux, aux administratifs, aux conseillers en travail social, aux contractuels et aux chauffeurs ; l'effectivité de la Fonction publique locale tant attendue par leurs camarades du secteur des collectivités territoriales ; la signature de l’arrêté portant répartition des ressources des CDS ; l'application de la révolution point indiciaire des agents municipaux ; le paiement de la prime Covid aux agents municipaux affectés dans les structures sanitaires et l'application de l'article 29 des collectivités territoriales.





Ils apportent aussi leur soutien à leurs camarades en lutte à l’hôpital de Ourossogui ; le rétablissement des agents du centre Talibou Dabo dans leurs droits et la révision du contrat hôpital de Mbour-Polymed.





Dans le déroulement de leur plan d'action, les postes de santé du district de Mbour sont fermés et le centre de santé est au ralenti, avec un service minimum et le respect des urgences.





Du côté des collectivités territoriales, les populations n’accèdent plus aux services d’état civil et autres. "Une mobilisation et un engagement sans faille sont notés dans les services. Ce combat engagé, c'est pour dire non à la discrimination. Nous nous battons pour l’amélioration des conditions de tous les travailleurs de la santé et des collectivités territoriales. C'est une obligation, car sans se vanter, il n’y a pas plus méritant que ces travailleurs", a plaidé Dame Seck, Secrétaire général de la sous-section district sanitaire de Mbour.





Les populations désemparées





Face à cette tension qui vicie le climat social dans le secteur de la santé et des collectivités, les seules éprouvées demeurent les populations. Ces dernières ne savent plus où donner de la tête. Elles sont désemparées, car ne pouvant plus se soigner adéquatement. Pis, elles ne peuvent plus accéder aux services des collectivités territoriales.





"Depuis des jours, je cours derrière un papier pour pouvoir déclarer mon enfant. À chaque fois que je me rends dans les services, ont me dit qu'ils sont en grève", s'est lamenté Amadou Ndiaye.





Les grévistes eux disent compatir avec la population. "Devant un État qui a des priorités plus importantes que l’offre de soins aux populations et le fonctionnement correct des services des collectivités locales au bénéfice de sa population, nous n'avons, hélas, qu'un seul choix : la lutte. La lutte pour un traitement équitable, face à un gouvernement qui fait dans le pourrissement et l’intimidation, au lieu d’apporter des réponses concrètes aux revendications posées. L'État est alors le seul responsable de la situation qui prévaut dans ces secteurs. Nous vous exhortons à mieux nous comprendre, car comme le dit l’adage, «à l’impossible, nul n’est tenu»", ont déclaré le secrétaire général de la sous-section district sanitaire de Mbour, Dame Seck, et Pape Thiaw, Sg du Syndicat des collectivités territoriales de Mbour.