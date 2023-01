Accident de Kafrrine : Les populations invitées à donner de leur sang pour renforcer la banque

Le médecin-chef de la région de Kaffrine a mobilisé tous les agents, pour une meilleure prise en charge des blessés de l'accident survenu la nuit dernière. Des camions frigorifiques ont été mobilisés pour déplacer les corps vers les différentes morgues. Les blessés, eux, sont en train d'être pris en charge, selon Lamine Bara Gaye, Directeur du Service national pour l' éducation et l'information en santé (Sneips).



Il s'est exprimé sur la Rfm, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Marie Khemesse Ngom Ndiaye est, dit-il déjà en route pour Kaffrine.



Il a ajouté que le Centre national de transfusion sanguine (Cnts) renforce la banque de sang de Kaolack et les populations sont invitées à donner de leur sang, comme beaucoup ont commencé à le faire, d'ailleurs.



Des médecins urgentistes de Kaolack et de Touba sont par ailleurs dépêchés à Kaffrine, pour une meilleure prise en charge des accidentés.