[Focus] Addiction aux sports : la bigorexie, l’autre drogue des sportifs

La bigorexie est une addiction au sport. C’est une pathologie, du moins selon l’Organisation mondiale de la santé. C’est une maladie curable. Un paradoxe. Elle peut avoir des effets positifs en termes de désintoxication et de cure.



Tout excès est nuisible dit l’adage. La dépendance est aussi une pathologie. La bigorexie traduit l’addiction au sport. Dans le monde, on ne compte plus, le nombre de d’athlètes victimes de cette dépendance.







Des sportifs amateurs, non professionnels sont aussi atteints par ce que les spécialistes qualifient de maladie. Comme la dépendance à la drogue, à l'alcool, au tabac, à la boulimie, il est très difficile de se départir de la pratique régulière du sport. C’est d’ailleurs, pour cette raison que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a reconnu cette dépendance comme une maladie.







Pour le professeur Ousmane Ndiaye, psycho-sociologue, toute dépendance suit un procédé. Il faut, dit-il, un début à tout. En sport, on peut commencer à courir sans être sûr du moment que vous allez abandonner la piste. Au fil des séances, des années, on prend goût à l’exercice physique. La passion se cristallise de jour en jour. L’envie de faire mieux et plus, le lendemain se renforce. De fil à aiguille, on devient accro. De ce fait, courir devient une seconde nature. Avec le temps, ça nous hante, on devient alors malade (dépendant) sans s’en rendre compte. C’est trop tard qu’on s’aperçoit, qu’on ne peut plus s'arrêter. Selon le professeur Ndiaye, le cerveau commande tous les organes du corps humain. Cependant chaque organe a sa spécialité et ses besoins spécifiques. Ce rôle de régulateur que joue le cerveau peut avoir une faille qui détient négativement sur certaines fonctions. La recherche du bien-être physique que procure le sport peut connaître un excès avec cette faille. Aussi dans notre esprit, autant on pratique le sport, autant notre corps en redemande de ce bien-être.





Les professionnels moins exposés que les amateurs





L’addiction s’installe au fil du temps. Les amateurs agissent souvent avec leur propre volonté. Ils choisissent leurs heures de sport, leur durée mais aussi la discipline sportive. Ils peuvent forcer tant que ça les chantent. Et, au fur et à mesure, s’ils ont une psychologie faible. Après, ils sont atteints de bigorexie. « En général, les sportifs de style extrême sont soumis à l'action de dépendance sans s’en rendre compte, souvent c’est pour impressionner par un physique charmant chez les hommes. Alors que chez les dames, la perte de poids est le soubassement de ce sport », explique le professeur Ndiaye. Dans toutes les sociétés, le regard de l’autre influe sur l’attitude et les comportements de certains individus. A la vérité, on cherche souvent à changer notre apparence pas pour nous mais pour les regards extérieurs. « En voulant le faire sur le coup, on dépasse notre capacité d’endurance et physique encore et encore jusqu’à la bigorexie », renseigne le spécialiste. Même si tout le monde peut être concerné, le professeur Ousmane Ndiaye, psychosociologue, mentionne que les sportifs de haut niveau sont moins exposés. La prévalence de la bigorexie est de 18 % chez les amateurs contre 12 % chez les professionnels.







Cependant cette passion obsessionnelle peut aussi affecter les sportifs de haut niveau. Ces professionnels sont souvent suivis par des moniteurs qualifiés qui les entraînent et ajustent tout suivant leurs capacités physiques.

La contre-performance, une des causes chez les pros.