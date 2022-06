Albinisme : L’Anas plaide pour une gratuité de la crème solaire

Les Albinos plaident pour des crèmes solaires

Le président de l’Association nationale des albinos du Sénégal (Anas) a plaidé pour l’introduction de la crème solaire dans la gamme des médicaments subventionnés entièrement par l’Etat.





"Nous voulons que l’Etat nous appuie pour que de la même manière que les personnes atteintes de certaines maladies accèdent gratuitement à leur médicaments, que les albinos puissent accéder à la crème solaire sans bourse délier (sans dépenser un franc)", a dit Bamba Diop dans le journal Kritik.





En effet, il ­a formulé cette doléance lors de la 8ème édition de la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme célébrée à Thiès.





Bamba Diop relève que la crème solaire dont les personnes albinos doivent se recouvrir la peau avant de se mettre au soleil coûte 40.000 à 60.000 francs CFA et tout le monde n’a pas les moyens de s’en procurer. Le responsable de l’Anas demande une prise en charge de la santé visuelle et dermatologique des albinos, très vulnérables au cancer de la peau.





Par ailleurs, l’Anas en a profité pour dénoncer l’ "injustice" dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme en Afrique, où elles sont victimes de mauvais traitements, de discrimination, voire de sacrifices rituels, surtout à l’approche d’élections.





Présidant cette rencontre, Souleymane Diop, chef de la division Intégration et protection sociale de la personne ­handicapée au ministère de la Santé et de l’Action sociale, a souligné que sur les 69.289 cartes d’égalité des chances produites par l’Etat, les 347 sont allées à des personnes atteintes d’albinisme. Et l’Etat apporte également un appui annuel en crème solaire aux albinos, a-t-il dit dans la même source, sans plus de détails sur le montant.





Selon Souleymane Diop, une réflexion est en cours avec notamment la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna), pour intégrer la crème solaire dans la commande publique des médicaments essentiels