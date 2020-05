Alerte rouge : Pénurie de sang au Sénégal

Le sang n'est plus disponible au niveau du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Selon EnQuête qui donne l'alerte, la pandémie de la Covid-19 et le ramadan sont passés par là."Les frigos sont vides. Il n’y a plus de stock de sang disponible. Les malades attendent d’être perfusés. Il y a une pénurie de sang", alerte la chargée de la communication de la CNTS, Fatou Kiné Diop Dionne.