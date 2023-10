Amadou Ba inaugure le Centre de santé de Sakal

Le Premier ministre Amadou Bâ a présidé ce samedi 21 octobre 2023, la cérémonie officielle de l’inauguration du Centre de santé de Sakal, dans la région de Louga.



Le chef du gouvernement a saisi l’occasion pour adresser ses chaleureuses félicitations au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui a mené à terme le projet.



Pour le bien-être des populations et grâce à la coopération avec l’Agence française de Développement, à travers le Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant, cette structure sanitaire a mobilisé un investissement total qui s’élève à 1 250 000 000 F CFA.



Située sur une des routes nationales les plus stratégiques de notre pays, elle reste également ouverte à toutes les populations riveraines et à tous les usagers de l’axe routier.



En présence des autorités administratives, des élus territoriaux, du Maire de la Commune, des notabilités religieuses et coutumières et des populations de Sakal, le Premier ministre Amadou Bâ a aussi appelé à la prudence sur les routes.



Le centre de santé de Sakal polarise 13 postes de santé et constitue la structure de référence pour une population totale de près de 100 000 habitants. Au sein de cette population, des cibles particulièrement vulnérables comme les enfants, les femmes et les personnes âgées font l’objet d’une attention particulière.



C’est pourquoi, de façon très réaliste, des services spécifiques tels que le pôle mére-enfant, le laboratoire, l’ophtalmologie et la chirurgie dentaire ont été dotés d’équipements modernes. Et pour assurer un bon niveau de la référence et de la contre référence, le centre est doté d’une ambulance médicalisée flambant neuve.





De plus, ce centre de santé a été bâti avec des perspectives et des possibilités d’extension pour l’adapter aux besoins évolutifs des communautés avec notamment une réserve foncière très appréciable.