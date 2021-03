An 1 de la Covid-19 au Sénégal : D’un cas positif, le pays est passé à près de 35 mille infectés

02 mars 2020-02 mars 2021. Voici un an que le Sénégal enregistrait son premier cas positif au nouveau coronavirus (Covid-19). D’un cas à l’époque, le pays est compte aujourd’hui 34 832 personnes infectées par le virus dont 29 402 guéris, 888 morts et 4 541 sous traitements.





Le bal ouvert par un Français de retour de séjour





En effet, le premier cas positif au Covid-19 que le Sénégal avait enregistré au cours de cette date historique était un Français de retour d’un séjour en France. Et après une prise en charge diligente de SOS médecins, l’homme est hospitalisé dans les services du professeur Moussa Seydi à l’hôpital Fann de Dakar. Après lui, le pays de la Téranga a enregistré son premier Sénégalais infecté au coronavirus. Il s’agit ici, d’un émigré établi en Italie et qui est rentré au pays le 6 mars dernier. Ce dernier a, par la suite, contaminé toute sa famille à Touba. Ainsi, la pandémie s’installe durablement dans le pays et persiste jusqu’à nos jours.





Pape Diouf, la première victime sénégalaise