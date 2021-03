An 1 de la riposte contre la Covid-19 : Diouf Sarr s’incline devant la mémoire des morts et salue la démarche communautaire de la lutte

2 mars 2020-2 mars 2021 ! Un an jour pour jour que le Sénégal enregistrait son premier cas de Covid-19. Et 365 jours de lutte acharnée contre cet ennemi invisible, parti de Zuhqn (Chine) avant de gagner le monde entier. Pour le Sénégal, la lutte n’a pas été de tout repos, pour un résultat annuel avec ses bons et ses mauvais points.





Revenant sur ces 365 jours de lutte contre la pandémie, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, s’est incliné devant la mémoire des 888 personnes décédées de la Covid-19. Saluant également l’engagement sans relâche du personnel sanitaire de première ligne.





«Il y a un an, jour pour jour, notre pays enregistrait son premier cas de Covid-19. La riposte s’était immédiatement organisée afin de faire face à cette pandémie. Nos efforts conjugués ont hissé le Sénégal au rang de référence mondiale en matière de lutte contre la Covid-19», se réjouit le ministre de la Santé.





Raison suffisante, pour lui, de réitérer ses félicitations et encouragements à «celles et ceux qui ont participé à ce combat sans relâche depuis 365 jours, pour freiner la propagation du virus».