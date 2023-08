Apparition de la maladie de chikungunya à Kédougou : 44 cas depuis le début du mois d'août

Quarante-quatre cas de chikungunya enregistrés dans la région de Kédougou depuis le début du mois d'août. Le directeur régional de la Santé de Kédougou, le docteur Ababacar Mbaye, donne l’information et invite au traitement précoce et à la prévention.











La pathologie a une similitude avec le paludisme. Elle se caractérise par une fièvre d'apparition brutale, souvent accompagnée de douleurs articulaires sévères. Ces douleurs articulaires, qui sont souvent très handicapantes, durent généralement quelques jours, mais peuvent persister pendant des semaines, des mois, voire des années.









La maladie est apparue ce mois d'août dans les départements de Saraya et de Kédougou. Le docteur Mbaye parle d'ailleurs de 44 cas depuis le début du mois. Le premier cas s'est manifesté le 1er août. Dix jours après, quatre nouveaux cas ont été enregistrés. Et 24 cas positifs après les résultats du laboratoire sont parvenus ce jour, en plus de 12 autres cas.