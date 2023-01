Après plus de 50 décès confirmés: Fin de l’épidémie d’Ebola en Ouganda

Fin de l’épidémie d’Ebola en Ouganda

C’est la nouvelle du jour. L'Ouganda a déclaré aujourd'hui la fin de l'épidémie de maladie à virus Ebola causée par le virus Ebola du Soudan, moins de quatre mois après la confirmation du premier cas dans le district central de Mubende le 20 septembre 2022. Ministre ougandais de la Santé, le Dr Jane Ruth Aceng Ocero a affirmé : « L'Ouganda a mis fin rapidement à l'épidémie d'Ebola en renforçant les mesures de contrôle clés telles que la surveillance, la recherche des contacts et l'infection, la prévention et le contrôle. Alors que nous avons intensifié nos efforts pour mettre en place une réponse forte dans les neuf districts touchés, la solution miracle a été nos communautés qui ont compris l'importance de faire ce qui était nécessaire pour mettre fin à l'épidémie et ont pris des mesures ».





L’Organisation mondiale de la santé (OMS) de renseigner qu’il s'agissait de la première épidémie d'Ebolavirus au Soudan en une décennie et de sa cinquième au total pour ce type d'Ebola. Au total, il y a eu 164 cas (142 confirmés et 22 probables), 55 décès confirmés et 87 patients guéris. Plus de 4000 personnes entrées en contact avec des cas confirmés ont été suivies et leur état de santé surveillé pendant 21 jours. Dans l'ensemble, le taux de létalité était de 47 %. Le dernier patient a été libéré des soins le 30 novembre lorsque le compte à rebours de 42 jours jusqu'à la fin de l'épidémie a commencé. Les autorités sanitaires ont fait preuve d'un engagement politique fort et ont mis en œuvre des actions accélérées de santé publique. Les habitants des communautés sensibles de Mubende et de Kasanda ont connu des déplacements restreints.





« En l'absence de vaccins et de traitements, il s'agissait de l'une des épidémies d'Ebola les plus difficiles de ces cinq dernières années, mais l'Ouganda a maintenu le cap et a continuellement affiné sa réponse. Il y a deux mois, il semblait qu'Ebola jetterait une ombre noire sur le pays jusqu'en 2023, alors que l'épidémie atteignait de grandes villes telles que Kampala et Jinja, mais cette victoire commence l'année sur une note de grand espoir pour l'Afrique », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.