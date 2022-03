AstraZeneca lance un challenge postdoctoral mondial en matière de R&D pour accélérer la découverte scientifique et la diversité

Les candidats retenus obtiendront des postes de recherche postdoctoraux entièrement financés.





AstraZeneca a lancé aujourd'hui un défi mondial de recherche et développement postdoctoral(R&D Postdoctoral Challenge) pour aider à accélérer les idées visant à transformer le traitement de maladies parmi les plus complexes au monde.





Lancé lors de l'EXPO 2020 de Dubaï, ce challenge invite les étudiants en dernière année de médecine et/ou de doctorat et les chercheurs postdoctoraux du monde entier à proposer leurs idées novatrices pour contribuer à accélérer la découverte et le développement de médicaments dans les principaux domaines thérapeutiques d'AstraZeneca.





Les candidats retenus bénéficieront d'un poste de chercheur postdoctoral entièrement financé et feront partie de la communauté scientifique très dynamique d'AstraZeneca. Les chercheurs, engagés aux côtés d'une université de premier plan, auront également accès à l'expertise interne, aux composés, aux nouveaux outils et aux nouvelles technologies, de même qu'au soutien d'un mentor pour développer leur créativité et innover.





Sir Mene Pangalos, Vice-président exécutif, R&D Bio-pharmaceutique chez AstraZeneca, a déclaré : « Les événements de ces deux dernières années ont démontré qu’il est plus impératif que jamais de repousser les limites de la science médicale. Les évolutions rapides dans la compréhension des maladies, ainsi que les progrès scientifiques et technologiques, modifient véritablement nos attentes quant à ce qui est possible. Nous sommes ravis de lancer le R&D Postdoctoral Challenge pour soutenir la prochaine génération de leaders scientifiques et les aider à transformer leurs concepts en avantages réels pour les patients. »





Les candidats présélectionnés auront la possibilité de présenter leurs travaux de recherche à un panel réunissant des dirigeants d'AstraZeneca et des leaders externes du secteur des sciences de la vie en Octobre, tandis que la sélection des finalistes sera décidée plus tard dans l'année. Les candidatures seront examinées sur la base de leur mérite scientifique et de leur capacité à avoir un impact réel sur les patients, la société et les systèmes de santé.

De plus amples informations sur le R&D Postdoctoral Challenge, y compris les critères de participation et les détails sur la manière de soumettre des propositions de recherche innovantes, sont disponibles sur : openinnovation.astrazeneca.com/rd-postdoctoralchallenge.html.





Le R&D Postdoctoral Challenge fait partie des programmes Early Talent d'AstraZeneca, qui vise à former les leaders scientifiques de demain et à encourager la diversité de la réflexion dans un environnement propice à l'épanouissement de la science.





Empreinte et productivité de la R&D d'AstraZeneca au niveau mondial





En 2021, AstraZeneca a investi 8 milliards de dollars en R&D, soit environ 21% du chiffre d'affaires de la société, dans le but de continuer à découvrir et à développer des médicaments qui transforment la vie des patients.





La société dispose de trois centres stratégiques de R&D de classe mondiale, dont le Discovery Centre (DISC) à Cambridge au Royaume-Uni, un à Gaithersburg, Maryland, dans la région de Washington, D.C. aux États-Unis, et un autre à Göteborg en Suède, ainsi que d'autres centres dans le monde entier. Elle a intégré des équipes de R&D et accéléré les processus décisionnels, en s'appuyant sur ses capacités scientifiques uniques, pour offrir l'un des pipelines les plus productifs du secteur.





Depuis 2005, AstraZeneca a presque multiplié par six la proportion de ses molécules en cours de développement qui sont passées de l'étude pré-clinique à la réalisation d'essais cliniques de phase III - de 4 % à 23 %. Cette amélioration place AstraZeneca bien au-dessus du taux de réussite moyen actuel du secteur, qui est de 14 % pour la période 2018-2020.1