Atteinte des Objectifs de développement durable : L’approche “One Health”, un élément clef

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) ne seront pas atteints si la santé de l'homme, des animaux, des plantes et des écosystèmes est cloisonnée et si des collaborations ne sont pas mises en place. L'approche « One Health » vise essentiellement à promouvoir un changement de paradigme en faveur d'une approche désectorisée et plus intégrée de la santé.





En effet les Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015 comme un « appel universel à l'action visantà éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité d'ici 2030 ». Les ODD tiennent compte d'un large éventail de préoccupations environnementales, économiques et sociétales.





Aussi, pour identifier les liens intrinsèques entre les maladies animales, la santé publique et la transformation de l'écosystème, qui devraient être un centre des stratégies de contrôle des maladies, l'approche One Health est en train d'être mis en oeuvre.Il s'agit d'« approche collaborative, multisectorielle transdisciplinaire avec une mise en œuvre sur le plan local, régional, national et mondial, pour obtenir des résultats optimaux en matière de sécurité sanitaire et de bien-être, tout en connaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun».





Il faut noter qu'au début des années 2010, la propagation mondiale d'agents hautement infectieux, tels que la grippe aviaire H5N1 hautement pathogène, la grippe H1N1 (grippe porcine), le SRAS, les fièvres hémorragiques comme le virus Ebola, a provoqué d'importantes crises sanitaires et pandémies, et remis le thème de « One Health » tout en haut de la liste des priorités. Il est devenu évident que pour faire face à ces risques sanitaires, il fallait une approche systémique avec des contributions de nombreux secteurs et disciplines liés à la santé humaine, animale et environnementale ainsi que des plans concrets pour les réunir.





Cette réflexion appelle à élargir les collaborations au-delà de l'implication traditionnelle du secteur médical et vétérinaire en incluant d'autres disciplines, notamment les sciences sociales, animales et surtout environnementales. Elle requiert également un élargissement du champ d'action du secteur universitaire et de la recherche à un large éventail de parties prenantes, dont des organisations publiques, privées, internationales et la société civile, spécialisées dans différents secteurs, de manière à obtenir des résultats pratiques pour la mise en œuvre de l'approche « One Health ».





Par ailleurs société civile locale, les organisations publiques et privées et les communautés locales ont toutes un rôle essentiel à jouer à l'interface des trois piliers de la santé. Plutôt que d'être considérées uniquement comme des « bénéficiaires » des interventions One Health, elles devraient jouer un rôle plus central dans l'identification conjointe des problèmes ou des menaces pour la santé et dans la recherche de solutions adaptées au niveau local.