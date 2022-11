CAMES 2022: Pr Khadim Diongue, Major et agrégé en parasitologie et mycologie de l’UCAD

Pr Khadim Diongue, Major et agrégé en parasitologie et mycologie

Candidat au concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), le Professeur Khadim Diongue a réussi avec brio. Il devient ainsi le nouveau Professeur Agrégé en Parasitologie et Mycologie du CAMES et Major de Jury pour l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). « Un de mes élèves m’a rendu fier à Abidjan pour avoir décroché son Agrégation de la section Médecine, Pharmacie et Odontologie du CAMES. Désormais mon cher collègue Professeur Khadim Diongue, est une nouvelle fierté pour l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et le Centre international de recherche et de formation en Génomique Appliquée et de Surveillance Sanitaire (CIGASS). Mes chaleureuses félicitations à tous les nouveaux agrégés du Sénégal et de l’Afrique », a déclaré le chef du département de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), par ailleurs Directeur général du CIGASS après le succès du sieur Diongue. Le Professeur Daouda Ndiaye se trouve actuellement à Abidjan en tant que membre du Jury d’Agrégation CAMES-2022.