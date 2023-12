Cancer du col de l’utérus : Une association sollicite le plaidoyer du roi Sibulumbaï Diédhiou pour la vaccination des jeunes filles

"Le cancer du col de l'utérus au Sénégal est un véritable drame. C'est une tragédie. Chaque jour, il y a cinq nouveaux cas. Chaque jour, quatre femmes meurent du cancer du col de l'utérus". C'est une révélation du professeur Omar Gassama, président de la Société sénégalaise de coloscopie et de pathologie liée au Papillomavirus, lors du bilan d'étape de la caravane "Sur la route de l'élimination du cancer du col de l'utérus", à Ziguinchor.







Ainsi, le Pr. Gassama préconise la vaccination des filles âgées entre 9 et 14 ans contre le cancer du col de l'utérus, pour éviter la maladie. Pour faire accepter cette vaccination, le Pr. Gassama et son équipe se sont rendus à Oussouye pour consulter les malades chez qui une lésion positive a été détectée pour une éventuelle prise en charge. Malheureusement, sur 65 patientes, 35 ont pu être consultées, renseigne la blouse blanche. Ce qui entraîne des perdues de vue, selon le président de la Société sénégalaise de coloscopie et de pathologie liée au Papillomavirus.





Dans la capitale du Kassa, "nous avons fait le déplacement au royaume d’Oussouye pour rencontrer le roi, Sa Majesté Sibulumbaï Diédhiou, pour le plaidoyer en faveur de la vaccination des filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col", a appris le Pr. Gassama.





À Ziguinchor, 150 malades et huit femmes ont pu bénéficier de thermoablation, a expliqué le professeur. Le département de Bignona a enregistré le taux plus élevé de malades diagnostiqués, a révélé le Pr. Omar Gassama.