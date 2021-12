Cancer du col de l'utérus : 28 724 doses de vaccin jetées à la poubelle

Des milliers de doses de vaccin anti HPV (vaccins destinés aux jeunes filles contre le cancer du col de l’utérus) sont jetées à la poubelle, faute de candidates.



En effet, 28 724 doses ont été périmées, dont la moitié dans la région de Diourbel, rapporte le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), Dr Ousseynou Badiane repris par L’AS et Les Échos.



Il s’agit d’une énorme perte car le vaccin anti Hpv coûte 120 000 Fcfa l’unité.



Entre janvier et février 2020, on était à 100% de couverture vaccinale mais avec l’arrivée du Covid, la courbe a chuté à 40% en mars et 10% en avril, explique le docteur Badiane.