Cancers au Sénégal : un chiffre qui fait froid dans le dos

Les Maladies non-transmissibles (MNT) sont responsables de 74% des décès dans le monde. Ce sont, notamment, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les affections respiratoires chroniques et les cancers.



Au Sénégal le rythme de progression des cancers fait froid dans le dos. «Douze mille nouveaux cas sont notés chaque année», révèle le directeur de la Santé publique, Dr Bernabé Gningue, dans des propos tenus lundi dernier au lancement du Forum Galien Afrique (3-7 octobre à Dakar) et repris par Libération.



«Aucune couche socio-professionnelle n’est épargnée», signale Dr Gningue. Qui souligne que chez les enfants atteints de cancer, la plupart des décès sont «évitables». «Ces décès résultent d’une absence d’un diagnostic précis, d’un diagnostic erroné ou tardif et des difficultés d’accès aux soins», pointe le directeur de la Santé publique.