Canicule : voici les 6 signes qui montrent que vous ne buvez pas assez

Avec les fortes chaleurs qui traversent l'Hexagone en ce mois d'août, boire de l'eau est devenu essentiel pour éviter la déshydratation. Voici six signes qui montrent que vous ne buvez pas assez.





Alors que de nombreux départements ont été placés en vigilance orange «canicule», s'hydrater est devenu primordial. L'an dernier, l'Europe a déploré plus de 60.000 décès en raison des vagues de chaleurs. Pour éviter la déshydratation, voici six signes qui montrent que vous n'avez pas bu assez d'eau.





1-SUBIR UN MAL DE TÊTE

65% de notre corps est composé d'eau, et, quand celui-ci en manque, une carence en sérotonine apparaît, ce qui peut déclencher des céphalées, autrement dit un fort mal de tête. Si cela vous arrive en cas de fortes chaleurs, n'hésitez pas à boire un grand verre d'eau.





2-ÊTRE PRIS DE FRISSONS

Eh oui, ils ne surviennent pas seulement lorsque vous avez froid. Ils peuvent être synonyme d'un manque d'eau dans votre organisme.





3-AVOIR LA PEAU SÈCHE OU DES CERNES MARQUÉES

L'hydratation de votre corps se fait bien entendu également par l'intérieur. En cas de manque d'eau, votre peau va s'assécher et appliquer de la crème ne réglera pas le problème. Seule solution : boire davantage.





4-CONSTATER DES URINES SOMBRES

C'est également un signe qui montre que vous êtes en manque d'eau. Il est recommandé d'en boire 1,5 litre par jour, 2 litres en cas de forte chaleur. Plus vous allez boire et plus votre urine sera claire.





5-SOUFFRIR DE CRAMPES MUSCULAIRES

Le bon fonctionnement de vos muscles passe par une bonne hydratation. En manque d'eau, le corps va prioriser les organes vitaux qui en ont besoin pour bien fonctionner. Des crampes musculaires peuvent alors faire leur apparition.





6-AVOIR MAUVAISE HALEINE