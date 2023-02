Carbotoux : Les précisions des laboratoires PPM

Suite à l’alerte lancée par l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique sur la présence à un taux dépassant la norme acceptable de «Diéthylène glycol (Deg)» dans son expectorant Carbotoux sirop enfant et adultes, les laboratoires PPM ont demandé à tous leurs partenaires ( distributeur, grossistes et pharmacies) de mettre ce produit en quarantaine dans l’attente des investigations demandées à un laboratoire d’analyse spécialisé de Singapour ainsi qu’au Laboratoire National du Cambodge.





L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a été alertée par l’Agence de contrôle des médicaments de la Gambie de la présence de ce composant lié à l’utilisation de la glycérine comme excipient à un taux de 0,12 mg/pour 100 mg alors que le taux max autorisé est 0,10 mg/100mg. Il convient de noter que les Laboratoires PPM ne distribuent pas leurs produits en Gambie.





Saluant la vigilance des autorités pharmaceutiques gambienne et sénégalaise, les Laboratoires PPM rappellent que Carbotoux sirop adulte et enfant est un expectorant distribué dans les pharmacies depuis plus de 20 ans sans jamais qu’un incident lié à son utilisation ait été signalé de même qu’aucun défaut de fabrication n’a jamais été relevé par les autorités compétentes.





Cela souligné, les Laboratoires PPM tiennent à informer les distributeurs et les patients qu’ils ont diligenté, dès l’alerte lancée, des investigations pour déterminer la cause de cette mesure anormale de «Diéthylène glycol (Deg)» dont ils rendront les résultats publics en toute transparence dès leur disponibilité de même qu’ils rendront publiques toutes les mesures correctives nécessaires.





Partenaires engagés de la santé des patients gambiens et sénégalais, les Laboratoires PPM agiront en ce moment critique en toute responsabilité, en accord avec leur principe fondateur : « Votre santé, notre priorité ».





Laboratoire PPM





Mme Coumba DIALLO