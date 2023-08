[Sexo] Ce que vous risquez en faisant l’amour dans l’eau

Dans une piscine, en mer ou dans un jacuzzi, l'ébat aquatique n'est pas toujours avisé. Les précisions du Dr Jacques Waynberg, directeur de l’Institut de sexologie de Paris et du Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue à l’Institut Alfred Fournier.







Davantage connecté à son corps et plus détendu durant les vacances, il n'est pas rare de voir sa libido monter d'un cran. Pas rare non plus d’avoir envie de faire l’amour différemment, d’oser ce que l’on se refuse habituellement. Et durant la période estivale, le sexe dans l’eau - piscine, mer, jacuzzi de la maison louée - peut attirer. «Nous sommes toutes et tous attirés par l'eau, c'est un élément sacré dans lequel on a baigné pendant neuf mois», commente le Dr Jacques Waynberg, gynécologue et sexologue, directeur de l'Institut de sexologie de Paris. Sauf que le bain érotique n'est pas sans risque. Explications.





De l'irritation à l'infection vaginale

Même si le coucher de soleil rend le cadre idyllique et idéal pour un ébat aquatique, l'après coït risque d'être désagréable voire douloureux pour la femme. «En réalité, c'est la muqueuse vaginale qui est irritée, précise le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue à l'Institut Alfred Fournier et auteur de Microbiote vaginal : la révolution rose (1). On ressent la même sensation que lorsque l'on sort de la piscine et que l'on a la peau sèche et tendue».





Dans le cas de rapports répétés, ces derniers peuvent, au-delà de l'irritation, mener à des infections. «Vous risquez de modifier le PH de la muqueuse vaginale et de fragiliser la flore», avertit le gynécologue et sexologue Jacques Waynberg. Pour rappel, la muqueuse est protégée par un film protecteur appelé «mucus». «En présence d'eau salée ou chlorée, il est altéré, rebondit le Dr Bohbot. Cela peut irriter les parties intimes et conduire à une infection si ces irritations sont répétitives.» À la clef ? Vaginites, mycoses ou encore vaginoses bactériennes, mettent en garde les médecins.





De manière générale, il faut bien comprendre que l’eau, même sans chlore ni sel, reste un ennemi du sexe féminin. L'appareil génital de la femme a un système d'auto-nettoyage complexe et fragile, assuré par les bacilles de Dörderlein. «Ce sont des bactéries relativement fragiles et facilement irritées par l'eau en général, informe le Dr Waynberg. Trop de pénétrations revient à faire un lavage vaginal, les bacilles de Dörderlein tendent alors à disparaître, ce qui laisse place aux microbes et crée des infections.»





Et le jacuzzi dans tout ça ? Certes, son eau n'est ni salée, ni chlorée, mais elle est chauffée, ce qui est «pire», selon le médecin infectiologue Jean-Marc Bohbot. L'eau chaude, «est très agressive pour la muqueuse. Il n'y a pour l'instant aucune étude qui le confirme, mais on la soupçonne d'entretenir facilement le développement des bactéries, des champignons et des virus», prévient l'infectiologue.





Impossible de se protéger





En plus des désagréments et infections auxquels on s'expose, rappelons que faire l'amour dans l'eau rend également impossible le port du préservatif. Cette contraception peut en effet glisser dans ces conditions, sans compter qu'elle risque également d'être abîmée par les substances chimiques contenues dans la piscine ou dans les gels douche. «Au final, seuls les couples qui sont sûrs de n'avoir aucune maladie ou infections sexuellement transmissibles et qui utilisent un moyen de contraception autre que le préservatif peuvent se permettre de faire l'amour dans l'eau. Et ce, une seule fois pendant les vacances», conclut le Dr Waynberg. Enfin, n'oublions pas non plus que l'ébat estival, si pris en flagrant délit, peut être considéré comme de l'exhibitionnisme, et donc vous coûter cher...