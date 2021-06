Centre de santé de Dahra : Le bloc opératoire fermé depuis 02 ans faute de technicien en anesthésie-réanimation

Centre de santé de Dahra

Au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra, le bloc opératoire reste toujours fermé et ce depuis 02 ans. Et pour cause, l’absence de technicien en anesthésie-réanimation. Les patients sont transférés dans les structures sanitaires de Linguère, Louga ou Touba pour subir une opération chirurgicale ou faire la césarienne pour les femmes enceintes .







Selon le président du comité de santé, Cheikh Niang, l’ouverture du bloc opératoire est une exigence étant donné que le district sanitaire de Dahra se situe dans une zone accidentogène où la plupart des personnes victimes d’accident perdent la vie au cours de leurs évacuations.