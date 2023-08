Ces nouvelles décisions de santé publique approuvées par l’OMS contre la sclérose en plaques

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de publier la liste modèle des médicaments essentiels ainsi que la liste modèle des médicaments essentiels destinés à l’enfant (en anglais). Celles-ci comprennent de nouveaux médicaments importants pour le traitement de la sclérose en plaques, du cancer, des maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, entre autres.





Les Listes modèles mises à jour visent à permettre un meilleur accès à des médicaments innovants qui présentent des avantages cliniques évidents. Ces traitements pourraient avoir des répercussions majeures sur la santé publique à l’échelle mondiale, sans pour autant mettre en péril les budgets de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire, selon la note de l’organisation mondiale.





« Depuis plus de 40 ans, les pays du monde entier s’appuient sur la Liste des médicaments essentiels de l’OMS, qui constitue un guide, faisant autorité et fondée sur des données probantes, des médicaments les plus importants qui ont le plus d’impact sur la santé », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. Il ajoute qu’en « raison de la hausse des prix et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, tous les pays rencontrent aujourd’hui de plus en plus de problèmes pour assurer un accès constant et équitable à de nombreux médicaments essentiels de qualité garantie ». Toutefois, l’OMS, informe son DG, « s’engage à aider tous les pays à surmonter ces obstacles afin de renforcer l’accès dans des conditions équitables ».





Pour la mise à jour 2023, le Comité d’experts OMS sur la sélection et l’utilisation des médicaments essentiels a examiné 85 demandes, concernant plus d’une centaine de médicaments et formulations. Les modifications recommandées portent le nombre total de médicaments inscrits sur la Liste modèle des médicaments essentiels et la Liste modèle des médicaments essentiels destinés à l’enfant, soit respectivement 502 et 361.