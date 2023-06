[Bien-être] Ces raisons essentielles de se laver les mains

Le lavage des mains doit être un réflexe chez chaque individu. Ces gestes si simples, sauvent des vies. Il faut noter qu’avec la pandémie de Covid 19, les Sénégalais avaient fini par en faire une habitude mais on note un relâchement depuis que les mesures de restriction sont levées. Pourtant, se laver les mains, nous épargne des maladies. Donc, il y a donc bien des raisons de se laver les mains.











La Journée mondiale de l'hygiène des mains est célébrée partout dans le monde. Cette année le thème porte sur : « Accélérer l'action ensemble ». Transformer ce geste simple en un réflexe, un comportement à adopter dans toutes les structures sanitaires, et au sein des communautés est le défi à relever à tout prix. « Nous souhaitons que l'HDM soit intégré de façon durable et pérenne les pratiques professionnelles et éducationnelles et sociales des prestataires voire même des communautés » a dit la directrice de la qualité et l'hygiène hospitalière, docteur Ndeye Ndella Ndiaye Konaté. Pour ce faire, Il faut mobiliser les professionnels de la santé, les autorités et les partenaires au développement et les inciter à participer activement à la mise en œuvre d'une stratégie efficace de prévention et contrôle des infections associées aux soins.









Rompre la chaîne de transmission des maladies





Au Sénégal des stratégies efficaces de prévention et contrôle de l’infection liée aux mains sales sont mises en œuvre a expliqué la directrice pendant la célébration de la journée au Centre de santé Philippe Senghor. « Le lavage des mains est d'une grande importance pour l'humanité entière et d'une actualité au regard de l'épidémie à Covid 19 et des problèmes d'hygiène, d'assainissement et surtout de la résistance aux antimicrobiens. L’hygiène des mains (l'HDM) est l'une des actions les plus efficaces et la moins coûteuse pour rompre la chaîne de transmission des maladies » dit-elle. L’'HDM que cela soit le lavage avec de l'eau propre et avec du savon ou avec la solution hydro-alcoolique (SHA) est déterminante pour la santé car permet aux individus, par ce simple geste, de se protéger contre de nombreuses maladies. La journée mondiale de l'Hygiène des mains donne l'opportunité de placer cette question de santé publique au-devant de la scène et de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'activités de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de cette pratique. Elle est importante pour les prestataires de soins, les patients, les familles et toute la communauté.





Réductions des infections liées aux soins





Si l’hygiène des mains est recommandée aux patients et autres individus pour des raisons préventives de certaines pathologies, elle est aussi recommandée au niveau des structures de santé. Se laver les mains dans les structures sanitaires permet au soignant de ne pas transmettre les microbes au patient. Il faut des mains propres pour des soins de qualité dans un hôpital. A chaque fois que le médecin quitte un patient pour aller vers un autre, il doit se laver les mains. Il doit le faire avec du savon et ou une solution hydro alcoolique connue dans les structures sanitaires Ainsi on peut lutter contre le risque infectieux dans les hôpitaux. En effet, il est reconnu que l'hygiène des mains est essentielle pour faire baisser le nombre d'infections liées aux soins. Elle est la base de l'asepsie et le fondement d'un soin propre et sans risque pour le soignant et le soigné.