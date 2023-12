Césarienne gratuite : Une offre de 4 % centrée dans les hôpitaux

Dans le Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS 2019-2028), la santé maternelle constitue une des priorités du gouvernement. Mais l’offre de service en chirurgie obstétricale reste très faible.





Selon les résultats de l’analyse situationnelle du projet "MOMENTUM chirurgie sûre pour la planification familiale et l’obstétrique", la disponibilité de l’offre de césarienne et d’hystérectomie est de 4 % et reste concentrée dans les hôpitaux (71 %) malgré l’existence d’un réseau de soins obstétricaux d’urgence (SONUC).





Ce projet "MOMENTUM chirurgie sûre pour la planification familiale et l’obstétrique fait partie d'une série de récompenses innovantes financées par l’USAID pour améliorer de manière holistique les soins de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et la planification familiale (SR/SMNI/PF) dans les pays partenaires de l’agence américaine. Un projet global dirigé par EngenderHealth et mis en œuvre par IntraHealth pour une durée cinq ans (2021-2025). Le projet appuie le système de santé, les institutions, les organisations professionnelles et les réseaux dans les régions d’intervention (Thiès, Dakar, Diourbel) à sensibiliser pour un accès équitable à l’offre de soins chirurgicaux de haute qualité (pour la césarienne, l'hystérectomie, la chirurgie des fistules obstétricales et les méthodes de planification familiale longue durée, voire permanente).





Ces interventions visent à écarter les obstacles pour un accès équitable à l’offre de service chirurgical obstétrical. « Le déficit criant d’anesthésistes et de médecins compétents SONU expliquant la fermeture de plusieurs blocs opératoires SONU, le manque d’équipements, de ressources humaines de qualité limitant, de méthodes de planification familiale permanente, d’hystérectomie et de chirurgie réparatrice de fistule. S’y ajoutent le manque de données de qualité sur les actes chirurgicaux obstétricaux et l’insuffisance des données de recherche sur la santé maternelle et la planification familiale.