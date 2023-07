[Sexo]: Cette position sexuelle serait la plus dangereuse pour les hommes, selon un chirurgien

Dans une vidéo postée sur TikTok, Raj Karan, chirurgien britannique, a mis en garde contre une position sexuelle à l’origine de 50% des fractures du pénis, selon lui.







Faire l'amour n'est pas toujours sans risque et certaines positions sexuelles, plus précisément, s'avèrent être plus périlleuses que d'autres. Dans une vidéo TikTok postée en octobre 2021, visionnée plus de 4,6 millions de fois et relayée par le magazine Vice le 24 juillet, Raj Karan, chirurgien britannique, avertit contre les risques de la «reverse cowgirl» ou cowgirl inversée. Dans cette position du Kamasutra, l'homme est allongé sur le dos, et la femme le chevauche, dos à lui. Selon le médecin, elle serait à l’origine de 50% des fractures du pénis.

La difficile coordination du rythme





À l'origine de ces accidents : la difficulté de coordonner son rythme avec celui de son partenaire. L'homme se trouvant sur le dos, il laisse généralement à la femme le soin de mener la cadence. «S'il y a soudainement un coup de bassin inopiné ou que les deux partenaires ne sont plus coordonnés, le pénis peut glisser à l'extérieur du vagin et se faire écraser par l'os pelvien de la femme», précise le Dr Karan.





Des risques de fractures