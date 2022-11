Chargés par les forces de l'ordre à l'hôpital Fann : Le SAMES apporte son soutien aux internes

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal dénonce l’attaque des internes au sein de l’hôpital Fann par les forces de l’ordre. ''Ceci est un précédent dangereux qui est intolérable et le SAMES va apporter son appui énergique à nos collègues pour le règlement de ce problème'', lit-on dans un communiqué.





L’hôpital doit rester un sanctuaire inviolable de paix et de sécurité pour les patients et les travailleurs. C'est ce qu'a tenu à rappeler le syndicat des médecins. Pour le SAMES, ''l’internat est un creuset de savoir et une formation d’élite dont les pensionnaires doivent bénéficier des mêmes conditions de prise en charge que ceux des grandes écoles internationales comme HEC, Louis Le Grand, Ponts et chaussées".





Le document renseigne que c’est seulement dans ces conditions que le Sénégal pourra légitimement revendiquer les résultats que les anciens internes nous ont valus, comme pendant le récent concours d’agrégation (CAMES).

Les syndicalistes fustigent aussi le manque de réactivité de l’État, en la personne du ministre de l’Enseignement supérieur concerné exclusivement par 75 % des points de revendication des internes. Un mutisme qu'ils trouvent ''inexplicable''.





''Le problème de la spécialisation en médecine, en pharmacie et en santé bucco-dentaire doit être pris en charge de manière sérieuse par toutes les parties prenantes, pour régler la question de manière définitive, pour se départir des grèves récurrentes et s’assurer de la disponibilité des spécialistes dans tout le Sénégal'', préconise le SAMES.





Ils tiennent à rappeler que sans spécialistes, il n’y a pas d’équité dans l’offre de soins et, par conséquent, pas de couverture sanitaire universelle.