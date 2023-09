[Sexo] Cinq aphrodisiaques naturels à tester d'urgence

Il n'y a pas que le chocolat dans la vie. Voici la liste des aliments à glisser dans l'assiette pour donner un coup de fouet à sa libido.







On connaissait déjà les vertus aphrodisiaques du chocolat. Libérateur d'endorphines, cet aliment à portée de main n'est pas le seul à bénéficier de ces vertus qui boostent plaisir et libido. Tour d'horizon du menu aphrodisiaque par excellence.





Le safran





Cette épice noble ne s'utilise pas au quotidien. Rare, elle se vend en très petite quantité pour mieux parfumer les plats des grandes occasions. Pour l'utiliser en tant qu'aphrodisiaque, le safran se consomme en infusion ou dans du thé à la menthe, rappelle la version marocaine du Huffington Post. 1 gramme de safran dans 1 litre d'eau, quinze minutes d'infusion et le tour est joué, explique le site Sainte santé.





Le gingembre





Dans le jargon de l'alimentation, cette épice est dite semi-forte, comprenez très tonique. "Le gingembre a un effet tonique sur la libido. Il renforce aussi le système immunitaire et requinque très bien en cas de "coup de mou". Il peut réveiller légèrement la libido", nous confiait en mai 2016 Caroline Gayet, diététicienne et nutritionniste, avant de nuancer qu'il ne s'agit quand même pas d'un produit miracle. On le rappelle : en cas de problème de santé, il est nécessaire de faire appel à un spécialiste. En termes de posologie, faites-vous plaisir. Le gingembre se consomme aussi bien en infusion que dans nos plats.





Le clou de girofle





Les petits boutons floraux du giroflier sont un excellent anti-douleur. Mais le clou de girofle a également des propriétés aphrodisiaques. Chez l'homme comme chez la femme, il favorise la circulation sanguine et stimule les sens... On le consomme en huile essentielle ou en infusion.





L'asperge





Ses vertus sont connues depuis l'Antiquité. En plus d'être aphrodisiaque, l'asperge peut s'utiliser en cas de maux de dents, de troubles cardiaques et même de piqûre d'abeille, peut-on lire sur le site de France 3. Pour la consommer, on n'hésite pas à l'intégrer dans nos menus. Petit légume fragile, il convient de le cuisiner avec délicatesse et attention.





L'huile essentielle de ylang-ylang





Idéal en huile de massage, l'ylang-ylang tonifie le corps et laisse sur son passage un doux parfum enivrant qui donne un coup de fouet psychologique et sexuel. Pour pimenter une soirée, diluez 5 gouttes d'huiles essentielles de l'ylang-ylang dans une cuillère à soupe de base, puis la mettre dans de l'eau chaude.