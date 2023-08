CMU : 37,3 % d'enrôlés à Kaolack

L’assurance maladie progresse dans la région de Kaolack, avec 37,38 % d'enregistrés, selon le responsable média et relations publiques de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (ANCMU).





Aly Fall était dans la ville de Mbossé Coumba Djiguene pour animer un atelier d’information et de sensibilisation sur le développement du programme de la CMU. Il a aussi fait le point sur les avancées majeures en matière de politique de gratuité des soins.





Le développement de la Couverture maladie universelle (CMU) s’intensifie au Sénégal. En atteste la moyenne de 53 % atteinte à l’échelle nationale.





Mais dans cette dynamique, le volet gratuité de certains soins n’y est pas étranger. Pour preuve, dans la région de Kaolack, l’unité d’hémodialyse logée au sein du centre hospitalier El Hadj Ibrahima Niass ne désemplit pas. L’année dernière, elle a enregistré près de 5 000 séances de dialyse au profit d’une quarantaine de malades.





Dans le même temps, 135 000 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de soins gratuits, plus 1 000 parturientes de césariennes gratuites ont été également enregistrées ainsi que 22 000 personnes âgées de 60 ans et plus, dans le cadre du plan Sésame.





“Cela démontre que le développement de la Couverture maladie universelle est une réalité dans la région avec un taux de couverture de 37,38 % et un réseau de mutuelles qui se densifie et bientôt, à l’instar de Nioro et de Guinguinéo, le département de Kaolack aura sa mutuelle départementale“, a souligné M. Fall.





La délégation de l’ANCMU a clôturé par Kaolack une tournée nationale d’information et de sensibilisation sur les avancées en matière de Couverture maladie universelle (CMU). Occasion pour ses responsables de révéler que depuis son lancement en 2013, elle a mobilisé plus de 189 milliards F CFA.





Tout récemment, l’Etat lui a fait une dotation spéciale de 10 milliards pour, entre autres, éponger la dette auprès de certaines structures sanitaires publiques.