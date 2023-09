CMU/daaras : Plus de 1 700 membres attendus à Sedhiou

Dans le cadre de la convention de partenariat entre l'agence nationale de la couverture maladie universelle (ANACMU), le WAQF et la fédération nationale des associations des maîtres coranique, il est prévu l'enrôlement de 100 000 ndongo daara ainsi que les maîtres coraniques et les ndeye darra dans la CMU





C'est dans ce cadre que le Service régional de la CMU de Sedhiou et la fédération nationale des maîtres coraniques ont tenu une rencontre de partage présidée par le secrétaire général de l'IA de Sedhiou.





Pour la région de Sedhiou, ce sont au total 1 500 ndongo qui sont ciblés.





L'objectif est d'offrir une couverture du risque maladie aux ndongo daara, aux maîtres coraniques et aux ndeye daara en les enrôlant dans la CMU.





Ce projet, financé par le Waqf en partenariat avec l'agence de la CMU et la fédération nationale des associations des maîtres coraniques, s'inscrit dans le renforcement du programme d'amélioration de la qualité pour l'équité et la transparence (Paquet).







En tournée déjà dans 9 régions, le président national de la fédération des écoles coraniques, Moustapha Ahmadou Wane a fait un plaidoyer fort à l'endroit des maîtres coraniques et les ndeye daara pour un recensement objectif des daara fixes afin de permettre à la CMU de disposer de données fiables sur cette couche vulnérable que constituent les ndongo daara.







Docteur Serigne Bakr Thiam, le chef du service régional de la CMU Sedhiou, citant le rapport du second semestre informe que beaucoup d'efforts restent encore à faire puisque sa structure n'a enregistré pour l'instant que 930 sur les 1500 attendus.







Les maîtres et ndeye daara présents à la rencontre après avoir salué cette opportunité qui leur est offerte pour réduire la souffrance des familles sans moyens de se soigner, ont tous pris l'engagement dès leur retour de faire bénéficier à tous leurs ndongo daara de la carte de membre de la CMU. Ils ont même sous-estimé le quota de 1 500 ndongo daara, de 38 Serigne daara, de 38 jambaru Serigne daara, de 50 ndeye daara et de 76 domu daara qui leur est alloué. Ils estiment que, vu leur détermination, ils peuvent enrôler plus.