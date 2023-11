CMU : Dr Bocar Mamadou Daff rassure les populations de Kanel de la continuité du programme

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à Séno Palel dans le département de Kanel, au terme d’une caravane de sensibilisation, le directeur général de l’Agence la Couverture Maladie Universelle (ANACMU), a rassuré les populations de la continuité du programme. « Suite à l'invitation de la mutuelle de santé du département de Kanel, nous avons pu faire une caravane avec l’ensemble des acteurs durant trois jours. En visitant les localités du Damga Oriental et Occidental et le Ndandé Maayo, du département de Kanel, nous avons noté que les populations ont trouvé de l'intérêt dans ce programme, même si elles sont un peu inquiètes du fait que le président de la république qui en est l'initiateur, est en train de partir et elles ont des doutes sur la pérennisation (...). Nous les avons rassurés de la continuité du programme au regard des textes législatifs et réglementaires qui sont en train d’être mis en œuvre pour mettre ce programme dans la durée », explique–t-il.





Après avoir marqué leur inquiétude sur la pérennité du programme, les populations ont , en plus, évoqué un certain nombre de questions dans le cadre des programmes d'équité sociale qui sont mis en œuvre en relevant principalement la situation des jeunes, surtout ceux de plus en plus tentés par l'émigration.