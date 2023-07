CMU : Fatick enregistre 43% de taux de couverture

L’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (ANACMU) a rencontré les correspondants régionaux de Fatick pour un partage d’informations sur le programme de la CMU. L'objectif de cet atelier est de permettre aux participants de mieux vulgariser les atouts et les performances de la CMU dans la localité. L'année dernière 300 millions F CFA ont été injectés à Fatick et 432 000 personnes ont été enrôlées soit un taux de couverture de 43%.





Dr Victor Sambou, le chef de service régional de la CMU à Fatick, est revenu sur la situation. "En termes d'indicateurs, la situation est assez reluisante. Nous sommes à des taux de couverture et de pénétration assez élevés vu le niveau d'enrôlement des populations cibles dans les trois UDAM de la région (Foundiougne, Gossas et Fatick). Nous sommes à hauteur de 96% taux de pénétration et 43% taux de couverture."







Selon Aly Fall, conseiller technique en charge des médias et des relations publiques du directeur général de l'agence nationale de la couverture maladie universell,e à Fatick 300 millions fcfa ont été dépensés l'année dernière en termes de prestation et plus de 400 000 Fatickois sont enrôlées dans les mutuelles de santé.







Pour lui, "ce sont des choses assez importantes à partager avec les acteurs de médias." Il compte sur les correspondants régionaux pour la dissémination de la bonne information et la participation aux différentes campagnes de sensibilisation pour inciter les Fatickois à adhérer aux mutuelles de santé. Afin de pouvoir prendre en charge leur santé mais également pour avoir un dispositif assurantiel qui est plus ou moins normal mise en place par l'Etat à travers la CMU.