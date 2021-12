Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS 2019 -2028) : Seconde réunion du Comité interne de suivi au titre de l’année 2021

Dans le cadre du Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS 2019 -2028), la seconde réunion du Comité interne de suivi au titre de l’année 2021 s'est tenue ce jeudi. Elle avait pour objet d'échanger sur des sujets majeurs qui concernent le secteur de la santé et de l’action sociale et a été l'occasion pour les parties prenantes d’apprécier le niveau d’exécution du Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS 2019 -2028).





Le Secrétaire général du Ministère qui présidait la réunion s'est félicité du niveau d’appropriation par les acteurs au niveau des quatorze régions du pays.





Rappelant que le PNDSS est décliné en trois (03) orientations stratégiques, quinze (15) résultats intermédiaires et soixante (60) lignes d’action, M. Alassane Mbengue n'a pas manqué de souligner que l’évaluation de sa mise en œuvre permet d’apprécier les progrès réalisés, d’identifier les contraintes et de définir les perspectives d’amélioration.





Le CIS a par ailleurs permis de revenir sur la Mission conjointe de Supervision du Plan national de Développement sanitaire et social menée cette année.