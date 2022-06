Comment réduire la dépendance pharmaceutique ? La réponse de Dr Mouhamadou Sow

Reduction de la dépendance Pharmaceutique

Le ministre du plan Sénégal émergent Abdou Karim Fofana a présidé une rencontre des acteurs de la pharmacie pour une souveraineté dans ce domaine. En effet, la pandémie de COVID-19 a démontré que notre pays a besoin d'autonomie en termes de médicaments pour assurer la santé et le bien-être de sa population. Lorsque vous avez un malade et que les médicaments pour son traitement ne sont pas disponibles, c'est souvent terrible. C’est pour lutter contre ces ruptures que les 75 molécules choisies par Teranga Pharma sont orientées vers 90% des maladies les plus fréquentes au Sénégal. « Il faut arriver à faire valoir les plantes médicinales du Sénégal c’est d’ailleurs pourquoi nous faisons des médicaments génériques mais également phytosanitaires il ya un cadre juridique qui est en train d’être instauré pour ça », a dit le docteur Mouhamadou Sow, Directeur général de Téranga Pharma. « Nous pouvons vous dire que, d'ici la fin de l’année 2022, les médicaments Sénégalais se trouveront dans les structures publiques avec une collaboration avec la pharmacie nationale d’approvisionnement. Nous sommes déjà sur le marché privé », ajoute-t-il