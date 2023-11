Communication des risques : La Direction régionale de la Santé de Dakar capacite son comité One Health

L’approche «One Health» est reconnue comme un moyen efficace pour faire face à la complexité des menaces sanitaires. En effet, 60 % des maladies infectieuses humaines connues, 75 % des maladies émergentes ou d’origine animale et 80?%?des agents pathogènes pouvant être utilisés à des fins de bioterrorisme viennent des animaux.





Pour faire face à ces risques sanitaires, il faut adopter une approche systémique avec des synergies d’intervention de nombreux secteurs et disciplines de la santé humaine, animale, environnementale et végétale. Ces crises sanitaires soulèvent l’impérieuse nécessité de mettre en place des systèmes de gestion intégrée des risques sanitaires.





C’est dans ce contexte qu'un atelier d’orientation des acteurs membres du comité régional One Health s'est tenu à la Direction régionale de Santé de Dakar.





L’idée est, selon Ndèye Maguette Ndiaye, la directrice régionale de la Santé de Dakar, de renforcer les acteurs par rapport à la communication de risques et d’engagement communautaire (CREC) appliquée aux zoonoses. "Là, ce qu’on peut retenir, c’est de mobiliser les acteurs qui sont au niveau régional, des départements, des arrondissements, dans le but d’anticiper sur certains événements qui peuvent toucher la santé animale, la santé humaine et l’environnement. C’est pourquoi il est important de les mobiliser pour pouvoir intervenir de manière harmonisée, en cas de situation ou d’un événement qui se présente", dit-elle.





Par exemple, explique Mme Nom, "lors de la grippe aviaire, cela a permis d’intervenir rapidement et d’arrêter la transmission au niveau de la région. Cela va nous permettre de sensibiliser les différents secteurs qui doivent intervenir en cas d’événement".





Docteur Bachir Wilane, membre du Haut conseil de sécurité sanitaire, note, pour sa part, que ‘’cette décentralisation est très importante. Parce qu’on doit aller vers la décentralisation de tout ce qui est politique en matière de gestion des urgences sanitaires ce qui va en parallèle avec les orientations du gouvernement et de la territorialisation des politiques publiques".





Il souligne que "le document aussi permet à nos pays, comme défini dans le règlement sanitaire international, d’avoir les outils nécessaires pour se préparer face aux urgences sanitaires de portée internationale. Donc, c’est un pas en avant que le pays a fait dans l’élaboration de ce manuel qui va permettre de bien gérer tout ce qui est risque et engagement communautaire".