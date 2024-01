Cour suprême : des sociétés médicales contestent le gré à gré autour de plus de 71 milliards

Des sociétés spécialisées dans la vente de matériel médical veulent faire annuler le marché financé par la banque allemande KFW.





Libération, qui donne l’information, précise que le marché en question a fait l’objet d’une entente directe entre le ministère de la Santé et de l’Action sociale et la société Afrique conception distribution (ACD) pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d’imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l’hôpital de Bakel et du Centre de diagnostic et d’imagerie (Cdim) au Centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées), et porte sur un montant de 71,317 milliards de francs Cfa.





D’après les plaignants, qui ont introduit un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême, « il y a un réel danger et un risque de discontinuité du service public sanitaire, qui est un secteur régalien de l’État. »





Il s’y ajoute, embraient-ils : « En confiant l’exclusivité de la fourniture des équipements et des consommables d’imagerie ainsi que leur maintenance à une seule entité à savoir Siemens et partenaire ACD, l’État aura fini de confier le diagnostic sanitaire des Sénégalais à une seule entreprise et son partenaire étranger. »





Les plaignants craignent que « ce monopole ne constitue un réel danger sanitaire surtout en cas d’arrêt complet des équipements de diagnostic occasionné par une rupture de consommables et /ou la défaillance de la maintenance détenue par un seul opérateur. »





L’audience est prévue le 3 janvier.