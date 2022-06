Cours international sur le paludisme: Le Pr Daouda Ndiaye a joué sa partition à l’Université Harvard

Fin du cours du Cours International sur l'Éradication du Paludisme session 2022 de l’Université Harvard de Boston aux États-Unis. «Nous venons de clôturer le Cours de «Leadership Development Sciences of Eradication: Malaria. Félicitations à tous les participants qui ont été certifiés », a posté le Professeur Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie-mycologie de la Faculté de médecine, de Pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), sur sa page Facebook, ce vendredi 24 juin.

Le lauréat du Prix de la Pharmacie Francophone 2020, par ailleurs directeur général du Centre International de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) niché à l’UCAD, a «facilité le Cours International sur l’Eradication du Paludisme ». Ceci, en sa qualité de Conseiller Spécial et Professeur Associé de l’Ecole de Santé Publique de l'Université Harvard.