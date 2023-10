Couverture Maladie Universelle : Vers l’effectivité du plan Sésame dans tout le pays

C’est un secret de polichinelle, le plan Sésame qui donne accès aux personnes âgées de 60 ans et + à des soins de santé gratuitement, ne fonctionne que partiellement, c’est à dire à Dakar et dans d’autres zones urbaines du pays. C’est l’une des raisons de la rencontre nationale qui se tient présentement à Thiès et organisée par l’Agence pour la CMU pour réfléchir sur les Conventions d’achat de soins au niveau des 1700 postes et centres de santé du pays.





La signature de ces conventions va rendre effectif le plan Sésame dans tout le pays et permettra à toutes les personnes âgées de 60 et + qui vivent en dehors de Dakar et dans les zones urbaines, d’en bénéficier. C’est du moins ce qu’explique Dr Mamadou Selly LY, Directeur des Affaires juridiques et des Partenariats de l’ANACMU.





A l’en croire, ces conventions vont définitivement régler les blocages à l’application du Plan Sésame notamment liés aux coûts de la prise en charge. « Il y aura une gratuité totale des soins, quel que soit le coût et quels que soient les besoins en santé, grâce à ces conventions », indique Dr LY.





L’ANACMU prévoit ainsi de finaliser, avec les équipes cadres des régions, le contenu des conventions, puis de se rendre dans une bonne partie des 79 districts sanitaires entre novembre et décembre prochains, de discuter avec tous les Infirmiers Chef de Poste et tous les Secrétaires exécutifs des Comités de développement sanitaire (CDS) avant de procéder aux signatures devant rendre le plan Sésame effectif partout dans le pays.





« Nous espérons qu’en début janvier 2024, si tout cela est fait, le plan Sésame sera effectif partout pour les personnes éligibles (…) Ce sera également le cas pour les plus de 2 millions de personnes, bénéficiaires de la Bourse de Sécurité familiale qui auront accès à des soins et médicaments gratuits dans tous les postes et centres de santé du Sénégal (…) Nous irons vers les districts, autour du Médecin chef de région, du gouverneur, des autorités administratives, des acteurs de la santé de base pour matérialiser tout cela », rassure Dr Mamadou Selly LY.