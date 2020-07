Covid-19 : 10 détenus et 2 gardiens infectés à la prison de Ziguinchor

La covid-19 entre dans la Mac de Ziguinchor et contamine 12 personnes

La Covid-19 continue sa progression dans les lieux de privation des libertés. En effet, après les prisons de Thiès et de Diourbel, un foyer du coronavirus est en train de se développer au sein de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor où pas moins de 10 détenus et 2 gardiens ont été déclarés positifs à la Covid-19, informe «Libération».