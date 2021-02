Covid-19 : 12 décès, 276 tests positifs et 61 patients en Réa

De 188 cas positifs enregistrés hier mardi 9 février, les services du ministère de la Santé et l’Action sociale ont répertorié, ce mercredi 10 février, 276 nouvelles personnes testées positives au coronavirus. Ce, sur un échantillon de 1653 tests effectués. Soit une hausse considérable.Ainsi, le communiqué numéro 346 sur la pandémie de la Covid-19 dans le pays a notifié, à la suite de ces résultats des examens virologiques, un taux de positivité de 16,70%.Ces nouveaux tests positifs sont répartis entre 72 cas contacts suivis par les services du ministère et 204 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont recensé dans les quartiers ou communes à savoir Kaolack, Louga, Dakar-Plateau, Rufisque, Thiès, Maristes, Popenguine, Guédiawaye, Médina, Thiadiaye, Mbirkilane, Dieuppeul, Touba, Keur Massar, Ziguinchor, Ngor, Pikine, Diourbel, Golf Sud, Kédougou, Ndoffane, Pout, Ouest Foire, Sokone, Yoff, Diamniadio, Fatick, Foundiougne, Grand-Dakar, Hlm, Kolda, Koungheul, Matam, Niarry Tally, Linguère, Mbour, Nioro, Passy, Almadies, Bambey, Cité CPI, Cité Douane, Cité Fadia, Fann, Kébémer, Maleme Hodar, Saint-Louis, Sicap Baobab, Cité Gadaye, Gibraltar, Grand Yoff, Gueule Tapée, Guinguinéo, Kounoune, Liberté-5, Mamelles, Mermoz, Ouagou Niayes, Ouakam, Parcelles Assainies, Point E, Sacrée Coeur, Zac Mbao et Tivaouane.Les autorités sanitaires ont signalé également que 61 sont graves sont pris en charge dans les services de réanimation.Toutefois, renseignent-t-elles, 12 décès liés à la Covid-19 ont été comptabilisés, hier.Par ailleurs, 285 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. En sus, l’état de santé des autres malades est stable.A ce jour, le Sénégal compte 29521 cas positifs au coronavirus dont 24351 personnes guéries, 712 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4456 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective à savoir l’obligation du port du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.