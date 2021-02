Covid-19 : 12 décès, 288 nouveaux cas positifs et 49 cas graves en réa

92 cas communautaires à Dakar et 99 dans les autres régions



49 malades en soins intensifs contre 219 patients déclarés guéris



Le bilan macabre s’alourdit de jour en jour. 12 décès supplémentaires liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier mercredi 24 février dans les structures hospitalières du pays. D’où un total de 852 morts dénombrés depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier.Mieux, les cas positifs sont toujours à la hausse. Ce jeudi 25 février, la barre des 200 cas répertoriés au quotidien est encore dépassée. En fait, procédant à la lecture du communiqué numéro 361 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré 288 nouvelles personnes testées positives au coronavirus sur un échantillon de 2547 tests. Ainsi, un taux de positivité de 11,30% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.Ces tests positifs sont répartis entre 98 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 189 cas issus de la transmission communautaire dont 91 cas à Dakar et 99 dans les autres régions. Ce second groupe de nouveaux infectés est détecté dans les quartiers ou communes à savoir Dakar-Plateau, Ouakam, Liberté 6, Diamniadio, Point-E, Maristes, Parcelles Assainies, Rufisque, Colobane, Hlm, Ouest-Foire,Hlm Grand-Yoff, Keur Massar, Médina, Centenaire, Gibraltar Sacré-Cœur, Scat Urbam, Hlm Fass, Rebeuss, Fann Résidence, Grand-Dakar, Zone A, Fann Hock, Sicap Karack, Sicap Baobab, Ouagou Niayes, Liberté 2, Almadies, Mamelles, Cité Biagui, Nord Foire, Patte d’Oie, Zone de Captage, Cité Soprim, Cité Aliou Sow, Cité Douane, Malika, Diakhaye, Diamagueune, Pikine, Cité Tacko, Thiès, Tivaouane, Touba, Mbour, Kaffrine, Kédougou, Dahra, Kolda, Saly, Pout, Mboro, Diourbel, Khombole, Ndoffane, Salémata, Ziguinchor, Bignona, Darou, Mousty, Fatick, Foundiougne, Goudiry, Guinguinéo, Joal, Mékhé, Podor, Popenguine, Thiadiaye, Richard-Toll, Saint-Louis et Pire.Les services du ministère d’indiquer que 49 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.Toutefois, le Directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a fait savoir que 219 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-il, l’état de santé des autres malades est stable.A ce jour, le Sénégal a enregistré 33741 cas positifs au coronavirus dont 28112 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4776 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.