Covid-19 : 12 décès, 690 nouveaux cas positifs et 51 malades en réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé, ce dimanche 25 juillet, 690 nouveaux malades de Covid-19 au Sénégal. De plus, il a signalé la présence de 51 cas graves en réanimation. Pis, 12 décès supplémentaires ont été notifiés par les autorités sanitaires, ce jour.





690 nouvelles contaminations ont été détectées, ce dimanche 25 juillet, sur un échantillon de 2341 tests effectués. Selon les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui ont proclamé les résultats des examens virologiques lors du point journalier sur l'évolution de la pandémie Covid-19 au Sénégal dans les locaux dudit ministère, un taux de positivité de 29,47% a été noté.





Les tests positifs sont répartis entre 82 contacts suivis par les autorités sanitaires et 608 patients sont issus de la transmission communautaire ( 430 dans la région de Dakar et 178 dans les autres régions).





Les agents de la santé de soutenir que 51 cas graves sont aussi actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





À ce jour, 1 281 personnes décédées notifiées





D'après toujours le communiqué numéro 511 du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 12 décès ont été enregistrés, hier samedi 24 juillet.





Par ailleurs, il est mentionné que l'état de santé des autres malades hospitalisés est stable. Non sans renseigner que 284 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ils devront rentrer chez eux dans la journée.





Depuis le 2 mars, le Sénégal a répertorié 57 263 cas positifs au coronavirus répartis entre 45 170 malades guéris, 1 281 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 10 811 patients sous traitement.





Sur ce, le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Lesquelles sont les mesures barrières à savoir l'obligation du port du masque, la distanciation physique d'au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains pour rompre la chaîne de transmission du virus.