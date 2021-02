Covid-19 : 18 décès, 143 nouveaux tests positifs et 52 cas graves en réa

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré ce mardi 23 février. Une stratégie pour vaincre la maladie qui dicte sa loi au Sénégal. Pour preuve : les décès dus au coronavirus augmentent. Ainsi, 18 personnes ont succombé, hier lundi 22 février, dans les structures hospitalières. Au total, 832 morts sont dénombrés, depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020, par les autorités sanitaires.Pourtant, ce mardi 23 février, une baisse des nouveaux cas répertoriés au quotidien est constatée. En fait, le communiqué n°359 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal indique que 143 nouvelles personnes sont testées positives au coronavirus sur un échantillon de 1 633 tests. Ceci, avec un taux de positivité de 8,75 %, suite aux résultats des examens virologiques.Ces tests positifs sont répartis entre 49 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 94 cas issus de la transmission communication. Ce second groupe de nouveaux infectés sont détectés dans les quartiers ou communes de Dakar-Plateau, Thiès, Ouakam, Kaolack, Kolda, Louga, Sédhiou, Fass, Liberté 6, Maristes, Rufisque, Grand-Yoff, Amitié 2, Zac Mbao, Foundiougne, Kédougou, Keur Momar Sarr, Passy, Touba, Liberté 1, Médina, Colobane, Gibraltar, Fann-Résidence, Ouagou Niayes, Yarakh, Point E, Almadies, Sacré-Cœur, Cité Damel, Keur Massar, Pikine, Yeumbeul, Bignona, Darou Mousty, Khombole, Mbour, Ndoffane, Saint-Louis, Vélingara, Liberté 3 et Liberté 5.Les agents de la santé d’annoncer qu’actuellement, 52 patients sont pris en charge dans les services de réanimation.Toutefois, 266 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, et donc déclarés guéris. Mieux, l’état de santé des autres malades est stable, selon les autorités sanitaires.A ce jour, le Sénégal a enregistré 33 242 cas positifs au coronavirus dont 27 694 personnes guéries, 1 malade évacué (finalement décédé en France) et 4 715 malades sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblement ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.