Covid-19 : 3 décès, 342 tests positifs et 41 patients en Réa

La liste des victimes du coronavirus s’allongent. D’après le communiqué de ce samedi 16 janvier, 3 décès ont été enregistrés hier vendredi 15 janvier dans « nos structures hospitalières ». Pis, la courbe des cas graves s’accentue et devient préoccupante. Actuellement, 41 malades sont pris en charge dans les services de réanimation. Il s’y ajoute que la montée des nouveaux tests positifs est toujours d’actualité.En effet, sur un échantillon de 2527 tests, 342 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité de 13,53%, selon les résultats des examens virologiques.Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 147 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 195 cas issus de la transmission communautaire.Par ailleurs, 144 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. Dr Ndiaye rassure que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 22738 cas positifs au coronavirus dont 19052 personnes guéries et 509 patients décédés. Donc, ils sont 3176 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.