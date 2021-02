Covid-19: 6 décès, 172 nouveaux tests positifs dont 127 cas communautaires et 56 patients en Réa

C’est ce lundi 22 février, que le Comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la Covid-19 va être installé, au ministère de la Santé et de l’Action. En attendant le démarrage des vaccins, le coronavirus progresse dans le pays. Ce jour, 172 nouvelles contaminations sont déclarées par les agents de la santé. Ceci, sur un échantillon de 1931 tests effectués. D’où un taux de positivité de 8,90%. Selon les résultats des examens virologiques du jour mentionnés dans le communiqué numéro 358 sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les tests positifs sont détectés chez 45 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et chez 127 cas issus de la transmission communautaire. Les patients de ce second groupe sont localisés à Saint Louis, Mbour, Maristes, Tivaouane, Ouakam, Parcelles Assainies, Diamniadio, Keur Mbaye Fall, Rufisque, Dakar Plateau, Almadies, Hlm, Grand Yoff, Touba, Kédougou, Guédiawaye, Sangalkam, Liberté-2, Liberté-6, Hlm, Cité Tacko, Zone de Captage, Fatick, Kolda, Popenguine, Thiès, Médina, Fann Résidence, Amitié-2, Castors, Liberté-3, Sicap Foire, Hlm Grand Médine, Mermoz, Yoff, Ngor, Ouest Foire, Patte d'Oie, Mbao, Thiaroye Azur, Medina Yoro Foula, Dahra, Foundiougne, Louga, Passy, Thiadiaye et Richard-Toll.Également, 56 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 54 recensés hier.Les services du ministère ajoutent que 6 nouveaux décès lié à la Covid-19 ont été enregistrés, hier dimanche 21 février dans les structures hospitalières.Par ailleurs, 294 malades sont sortis d’hospitalisation car ayant été testés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, contre 43 hier. De plus, fait noter Docteur Ndiaye, l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.Depuis le 2 mars dernier, 33099 cas positifs au coronavirus sont répertoriés au Sénégal dont 27428 cas guéris, 814 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont donc 4856 patients à être sous traitement dans les hôpitaux.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui imposeront à chaque citoyen l’obligation du port du masque. Tout en insistant sur la distanciation physique d’au moins un (1) mètre vis-à-vis des personnes qu’on va rencontrer dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains afin de briser la chaine de transmission.