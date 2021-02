Covid-19 : 7 décès, 265 nouveaux tests positifs et 52 cas graves

La tendance est toujours haussière. La courbe des cas positifs au coronavirus n’a pas subi une baisse considérable depuis quelques semaines. Mieux, le bilan macabre se poursuit dans le pays. D’après le communiqué numéro 364 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, 7 décès ont été enregistrés hier samedi 27 février dans « nos structures hospitalières ».Ce dimanche 28 février, les nouvelles contaminations recensées au quotidien s’approchent de la barre des 300 nouveaux cas. En effet, sur un échantillon de 2308 tests, 265 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui a donné un taux de positivité de 11,50%, selon les résultats des examens virologiques.Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 96 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 169 cas issus de la transmission communautaire dont 78 à Dakar. Les patients de ce second groupe sont localisés Dakar-Plateau, Maristes, Diamniadio, Keur Massar, Dieuppeul, Rufisque, Liberté 6, Parcelles Assainies, Grand-Yoff, Pikine, Castors, Liberté 2, Cité Tacko, Mermoz, Médina, Hlm Fass, Grand-Dakar, Cité Isra, Sicap Karack, Amitié 2, Niary Tally, Liberté 4, Mamelles, Sicap Foire, Cambérène, Cité Mixta, Cité Soprim, Hlm Grand Médine, Sébikotane, Cité Fadia, Jaxaay, Zac Mbao, Grand Mbao, Keur Mbaye Fall, Cité Sococim, Cité Enseignants, Niagues, Thiès, Mbour, Kaolack, Ngaparou, Sokone, Tivaouane, Kébémer, Kédougou, Louga, Saly, Popenguine, Thiadiaye, Touba, Porokhane, Tambacounda, Mboro, Bambey, Kolda, Nioro, Pout, Saint-Louis, Sakal, Sédhiou, Sandiara, Ndiassane, Mont-Rolland, Ziguinchor, Diakhao, Diourbel, Foundiougne et Joal.De plus, 52 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 50 signalés hier.Malgré la montée des nouveaux tests positifs toujours d’actualité, 283 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. Dr Ndiaye rassure que l’état de santé des autres malades est stable. Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 34520 cas positifs au coronavirus dont 28894 personnes guéries, 872 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4753 malades à être sous traitement.