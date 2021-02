Covid-19 : 7 décès, 271 nouveaux tests et hausse des cas communautaires et des patients en réa

Covid-19 : 7 décès, 271 nouveaux tests positifs et 58 cas graves

Même si la barre des 300 cas positifs n’est pas franchie, ce dimanche 7 février, le coronavirus n’a pas pour autant reculé. Pour cause, 271 nouvelles contaminations ont été détectées sur un échantillon de 2298 tests. Ainsi, selon le communiqué numéro 343 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, du ministère de la Santé et de l’Action sociale, un taux de positivité de 11,79% suite à ces résultats des examens virologiques a été relevé.Ces tests positifs proviennent de 80 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 191 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont signalés dans les quartiers ou communes à savoir Thiès, Diourbel, Kaolack, Mbour, Kédougou, Keur-Massar, Dakar-Plateau, Louga, Popenguine, Maristes, Diofior, Liberté 6, Mékhé, Linguère, Diamniadio, Guédiawaye, Keur Momar Sarr, Liberté 1, Mermoz, Ouest-Foire, Ziguinchor, Tivaouane, Cité Sipres, Coki, Foundiougne, Hlm, Khombole, Mamelles, Ngor, Ouakam, Passy, Podor, Rufisque, Tambacounda, Thiadiaye, Touba, Yoff, Almadies, Bambey, Cité Djiby Mbaye, Fass DeLorme, Gibraltar, Hlm Patte d’Oie, Keur Mbaye Fall, Kolda, Koumpentoum, Liberté 4, Liberté 5, Nioro, Pout, Richard-Toll, Sakal, Scat Urbam, Saint-Louis, Sokone et Thilogne.Également les services du ministère ont indiqué que 58 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, contre 55 notifiés hier. Pis, ils ont annoncé 7 décès liés à la Covid-19 : ils ont été enregistrés hier samedi 6 février dans les structures hospitalières.En outre, les cas de guérison sont considérables depuis quelques temps. 267 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. De plus, l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 28760 cas positifs au coronavirus dont 23559 personnes guéries, 682 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4518 malades sous traitement.Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.